Конкретные решения и официальная позиция ожидаются ориентировочно через два часа.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание из-за гибели военнослужащих ВСУ на Донбассе.

Читайте такжеСитуация на Донбассе: боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметовОб этом сообщается в Telegram-канале ТКГ.

"Сегодня, 26 марта около 14:00 на направлении ШУМЫ в результате обстрела противником наших позиций погибли четверо и ранены двое военнослужащих ВСУ. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Делегация выразила искренние соболезнования родным и близким военных, погибших за Украину. Конкретные решения и официальная позиция ожидается ориентировочно через два часа.

Гибель военных на Донбассе

Сегодня, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего погибли четверо военных.

Оккупанты обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы.

Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, сейчас бой между украинскими военными и российскими оккупантами продолжается.

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Автор: Людмила Жерновская