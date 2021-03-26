Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание из-за гибели военнослужащих ВСУ на Донбассе.
Читайте такжеСитуация на Донбассе: боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметовОб этом сообщается в Telegram-канале ТКГ.
"Сегодня, 26 марта около 14:00 на направлении ШУМЫ в результате обстрела противником наших позиций погибли четверо и ранены двое военнослужащих ВСУ. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Делегация выразила искренние соболезнования родным и близким военных, погибших за Украину. Конкретные решения и официальная позиция ожидается ориентировочно через два часа.
Гибель военных на Донбассе
- Сегодня, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего погибли четверо военных.
- Оккупанты обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы.
- Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, сейчас бой между украинскими военными и российскими оккупантами продолжается.
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