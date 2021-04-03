По состоянию на 7:00 3 апреля обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны врага было зафиксировано одно нарушение "тишины".

В течение 2 апреля боевики 21 раз нарушили "тишину": 20 раз – по позициям Вооруженных сил и один обстрел зданий Красногоровки. В результате ранены два бойца и одно гражданское лицо.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

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Неподалеку Золотого-4 и Новоалександровки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а возле Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

В направлении поселка Новолуганского боевики совершили обстрел из гранатометов различных систем.

В районе Пищевика, Красногоровки и Гнутового противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное – еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного вооруженные формирования РФ использовали подствольные гранатометы. Возле Авдеевки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков – из стрелкового оружия.

В районе Красногоровки российские наемники обстреляли гражданскую инфраструктуру, один житель получил осколочное ранение. Его госпитализировали.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Отмечается, что оккупанты продолжают укреплять старые и возводить новые оборонительные позиции в направлении ВСУ. В частности, в районе Песков.

Штаб отмечает, что по состоянию на 7:00 3 апреля обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны врага было зафиксировано ОДНО нарушение "тишины". Так, недалеко от Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Автор: Яна Ставская