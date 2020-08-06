Сто на сто: в ОП рассказали о подготовке нового обмена пленными между Украиной и ОРДЛО

Руководитель Офиса президента также сообщил, что с пророссийскими сепаратистами было согласовано три новых участка для разведения войск.

Украина готовится к обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими сепаратистами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил в четверг, 6 августа, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии агентству Reuters, пишет DW.

Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек. Обмен планируется провести при посредничестве ОБСЕ.

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При этом Андрей Ермак не назвал дату проведения обмена.

"Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение недели. Этот обмен должен стать вторым в этом году", - сказал он.

Руководитель Офиса президента также сообщил, что с пророссийскими сепаратистами было согласовано три новых участка для разведения войск.

"Сегодня мы близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пяти новых участках", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один сотрудник правоохранительных органов.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующим шагом в процессе обмена станет освобождение незаконно заключенных украинцев, содержащихся на территории временно оккупированного Крыма и РФ.

22 апреля Зеленский выразил готовность в рамках обмена за одного украинского военного отдавать хоть 100 «беркутовцев».

23 апреля специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен на Донбассе планируется осуществить в формате «всех установленных на всех установленных».

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