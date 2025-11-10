Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

Российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой и Запорожской областях.

Российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области и одного - в Запорожской области. Как сообщил украинский мониторинговый проект DeepState, враг продвинулся вблизи Среднего, Майского, Котлиного (Донецкая обл.) и Красногорского (Запорожская обл.).

Вблизи важного райцентра Гуляйполе россияне также продвинулись вблизи населенных пунктов Злагода, Сладкое и Охотничье.

Кроме того, враг продвинулся вблизи населенного пункта Степная Новоселовка, что к востоку от Купянска в Харьковской области.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, 9 ноября аналитики заявили, что оккупанты имеют продвижение на востоке Запорожской области, где в частности смогли взять под свой контроль село Успеновка.

Ситуация на Покровском направлении

В то же время, темпы российского наступления в Покровске и вокруг него временно снизились, при этом враг продолжает блокировать логистическое обеспечение ВСУ в Мирнограде.

В Институте изучения войны отметили, что не обнаружили никаких свидетельств того, что российские силы осуществили дополнительные наступления в Покровском направлении 9 ноября. Это согласуется с недавними сообщениями о том, что российские силы замедлили темпы наземной активности в Покровском направлении, чтобы расширить логистику и перебросить подкрепления в южный район города.

Вас также могут заинтересовать новости: