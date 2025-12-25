Один человек погиб, трое - ранены.

Российский дрон попал в пятиэтажный жилой дом в Чернигове. В результате удара есть жертвы среди гражданского населения. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.

Попадание в 5-этажку, в результате чего возник пожар в квартире, произошло в среду, 24 декабря. Также тогда враг атаковал объект критической инфраструктуры.

"Предварительно, один человек погиб. Три человека ранены, среди них один ребенок", - сообщил Брижинский.

Информация, которую обнародовал начальник МВА, обновлена, потому что сначала появились данные о двух погибших.

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, 24 декабря на Сочельник российские захватчики продолжали наносить удары по мирным городам Украины. В частности, под обстрелы попали Черниговская, Черкасская и Харьковская области. В результате атак оккупанты повредили несколько важных энергообъектов в Черниговском районе. Произошло обесточивание абонентов Чернигова и ряда населенных пунктов Черниговского района. Также беспилотник попал в боковую стену многоквартирного жилого дома.

