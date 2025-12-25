Россияне на Рождество атаковали Запорожье авиабомбами, есть пострадавшие, - ОВА

Враг бил по Запорожскому району области.

Российские оккупационные войска на Рождество, 25 декабря атаковали Запорожскую область. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По его словам, враг бил по Запорожскому району. Оккупанты нанесли четыре удара авиабомбами. Вследствие атаки есть пострадавшие, повреждены частные дома.

Федоров сообщил, что пострадали четыре человека. Среди них трое женщин – 80, 65 и 57 лет.

Видео дня

Также ранения получил 71-летний мужчина. Отмечается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Война в Украине: это стоит знать

В течение осени Силы обороны Украины освободили пять населенных пунктов в Днепропетровской области. В 225 ОШП сообщили, что речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное. Операция длилась более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса.

Тем временем российские захватчики продолжают терроризировать мирные города Украины. На Рождество враг атаковал дронами Чернигов. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку. В результате атаки погибла женщина.

Также местные власти информировали о 8 пострадавших. Трое из них – в тяжелом состоянии.

В Херсоне под вражеский обстрел попал людный рынок. Погиб мужчина, ему было 47 лет. Также разрушены магазины. Власти города говорят, что оккупанты точно знали, что на рынке находились люди.

Вас также могут заинтересовать новости: