Российские оккупанты атаковали Одессу и Одесскую область ракетами и дронами, а из-за ударов отсутствует тепло, вода и свет. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это была самая массированная атака на регион и, в частности, областной центр, с начала полномасштабного вторжения РФ.

Россияне массированно атакуют Одессу

Как передает корреспондент УНИАН, враг с ночи массированно атакует Одесскую область ракетами и дронами. Средства воздушного нападения, по данным мониторинговых каналов, фиксируются в разных районах Одессы и области. В Одессе много часов подряд слышны взрывы и стрельба.

Местные жители Одессы, которые имеют такую возможность, находятся в укрытиях - паркингах, подвалах и тому подобное. В городе отсутствуют свет, тепло и вода. Также наблюдаются перебои с мобильной связью и тому подобное. Насколько масштабные последствия, пока неизвестно - в МВА обещают объяснить детали, "когда позволит ситуация с безопасностью".

В результате атаки обесточены объекты энергетической инфраструктуры

Позже начальник Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что в результате массированной атаки на Одессу обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. По предварительным данным, в городе пострадали два человека.

Лысак отметил, что работают пункты несокрушимости, также подзарядить гаджеты можно в магазинах торговых сетей "Таврия-В", "Обжора", "Точка", "Копейка" и "Сильпо".

"Прошу бизнес не закрываться и идти на встречу нашим людям", - подчеркнул Лысак.

По его словам, городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. Бюветные комплексы работают от генераторов, в городе организован подвоз технической воды в районы.

В Измаильской районной государственной администрации (юг Одесской области) заявили, что в результате воздушного нападения без энергоснабжения остались населенные пункты Вилковской, Килийской, Катлабужской, Сафьяновской громады и часть города Измаил.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак.

"В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", - заявил чиновник.

Пожарные всю ночь ликвидировали пожары

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, со вчерашнего дня Россия продолжает наносить удары по критической и гражданской инфраструктуре Одесского региона. Всю ночь пожарные ликвидировали пожары, возникшие в результате попаданий. Несмотря на постоянные воздушные тревоги спасатели ликвидировали масштабный пожар гражданского судна.

В результате атаки ночью и утром возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией.

Также повреждения получили жилые дома, админ здание, гражданские автомобили и пожарное авто. По предварительной информации, в регионе пострадали 4 человека.

Для ликвидации последствий от ГСЧС привлечено более 100 пожарных.

РФ могла впервые применить ракету Х-47М2 "Кинжал" по Одесской области

Атаку на регион прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко:

"Одесса - жестко... Последний раз настолько интенсивная ракетная угроза была в 2023-м, когда проводился зерновой террор. Кстати, именно тогда обещали усилить противоракетную оборону в Одессе... Ну да, ну да... Помним, помним, помним..."

Также, по его словам, по Одесской области впервые прилетела ракета Х-47М2 "Кинжал".

"Без преувеличения - это самый массовый налет на Одессу и область с начала полномасштабного вторжения. При этом комплексная проблема области, уязвимой с моря, чем враг регулярно пользовался, но в меньшем масштабе, и которая должным образом не решалась, несмотря на многочисленные обещания и анонсы, сегодня проявила себя в полной мере", - подчеркнул аналитик.

Из-за обстрела возможны задержки движения поездов, а работа трамваев и троллейбусов остановлена

Филиал Одесской железной дороги сообщил, что из-за ситуации с безопасностью в Одесской области возможны задержки движения поездов. В регионе сегодня временно не будет курсировать ряд пригородных поездов. А именно:

№6253 Подольск - Одесса-Главная;

№6255 Вапнярка - Одесса-Главная.

№6342/6341 Каролино-Бутаз - Одесса-Главная.

Также сегодня по измененному маршруту курсировал поезд №6403 Мартыновская - Колосовка (вместо Мартыновская - Одесса-Главная).

По словам Лысака, в результате атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, работа трамваев и троллейбусов остановлена. По словам чиновника, он поручил автомобильным перевозчикам увеличить количество автобусов на городских маршрутах. Для обеспечения сообщения организовали движение социальных автобусов:

по маршруту трамвая №1 - от Железнодорожного вокзала до ул. 28-й Бригады (интервал 30-40 мин);

по маршруту трамвая №5 - от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар, интервал около часа);

по маршруту трамваев №№17, 18 и 20 - курсируют автобусы с интервалом движения до 1 часа.

Россия атаковала инфраструктуру в Херсонской и Николаевской областях

Как сообщили в Херсонской городской военной администрации, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру страны, в результате чего перебои с электроснабжением наблюдаются во всей общине. Из-за отсутствия электроэнергии в Херсоне перебои с централизованным водоснабжением.

Также на маршруты не вышли троллейбусы. Сейчас специалисты изучают объем повреждений объектов энергетики и проводят аварийно-восстановительные работы. Пункты несокрушимости переведены на усиленный режим работы - там можно согреться, зарядить гаджеты и получить необходимую помощь. Также, как уточнили в Херсонской ОГА, обесточена часть области.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что ночью и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру региона. По состоянию на 7 утра, без электроснабжения находились населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

РФ атаковала порты в Одесской области - что известно

Напомним, армия РФ днем 12 декабря нанесла по Одессе и области удар - пострадали два порта. В Одесском порту ранения получил работник частной компании, поврежден контейнерный перегружатель. В порту "Черноморск" под удар попал паром под флагом Турции, на борту судна возник пожар. Проводится оценка состояния объектов и судов.

Через несколько часов, вечером, враг снова атаковал Одесский регион. Вновь произошло повреждение объекта портовой инфраструктуры - это была вторая атака по этому объекту за один день.

