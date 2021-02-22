Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Луганской области два скрытых арсенала со средствами поражения, заложенных диверсионными группами боевиков в 2014 году.
Читайте такжеНа Донетчине полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами (фото)Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По оперативной информации, тайники заложили в 2014 году участники незаконных вооруженных формирований, в частности, боевики диверсионной группировки, причастной к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях.
Так, из тайника, найденного в заброшенном здании недалеко от стекольного завода в Лисичанске, правоохранители изъяли: 10 тротиловых шашек общим весом 4 кг, реактивную противотанковую гранату РПГ-18, электродетонатор, 7 артиллерийских снарядов, 7 гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25, 14 боевых гранат различных модификаций.
В другом тайнике, оборудованном в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района, обнаружено 3 тротиловых шашки общим весом более килограмма, артиллерийский снаряд калибра 152 мм, три гранаты Ф-1, 500 патронов различного калибра.
По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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