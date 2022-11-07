Противнику невыгоден подрыв гидроэлектростанции, считает полковник.

Оккупанты в Херсонской области никогда не взорвут Каховскую гидроэлектростанцию (находится под Новой Каховкой), это 100% шантаж.

Если противник подорвет ГЭС, первым пойдет под воду левый берег Днепра, на котором он оборудует линию оборони, на который стягивает войска и отселяет гражданских, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН.

По его словам, в случае падения уровня воды в результате подрыва гидроэлектростанции будет осушен Северо-Крымский канал, которым вода из Днепра попадает в захваченный РФ Крым. Жданов подчеркнул, что вода на полуостров может быть подана только после того, как будет восстановлена плотина.

Полковник полагает, что даже уходя с Херсонской области противник будет надеяться отстоять Крым.

"…Никогда (враг не взорвет Каховскую ГЭС - Ред.). Это 100% шантаж…", - заявил Жданов.

Угроза подрыва Каховской ГЭС - важные новости

В Херсонской области украинские войска в результате контрнаступления по состоянию на 21 октября уже освободили 88 населенных пунктов и продолжают двигаться вперед.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) прогнозировали, что враг может нанести удар по Каховской ГЭС, обвинить в атаке украинскую сторону и воспользоваться спровоцированным наводнением для прикрытия своего отступления.

Противник обвинял Киев в подготовке провокаций и проводил массовую эвакуацию.

Президент Владимир Зеленской говорил, что оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что враг может уничтожить агрегаты гидроэлектростанции.

26 октября представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что противник не заминировал Каховскую ГЭС настолько, чтобы ее важные объекты можно было взорвать.

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