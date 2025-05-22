Трудно в это поверить, но есть ряд государств, которых не коснулись ужасы войны.

Украина находится в состоянии войны, начатой Россией, еще с 2014 года. Сначала была оккупация Крыма, после этого вторжение на Донбасс и уже в 2022 году — полномасштабное наступление. Кажется, будто это уже становится нормой, и жизни без войны мы никогда не видели.

Из-за этого интересно было бы узнать, в какой стране никогда не было войны, смертей и разрушений. И, на удивление, такие случаи все-таки есть.

Какие страны никогда не участвовали в войне

Некоторым государствам долгое время удается оставаться нейтральными. Возможно благодаря географии или рельефу, но они не участвуют ни в международных, ни во внутренних войнах. Хотя, по правде говоря, если копнуть глубже последних веков, практически никому не удалось избежать конфликтов.

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Если задуматься над тем, в какой стране не было войны, то Швейцария — один из первых вариантов, о котором только можно вспомнить.

Официально нейтралитет был провозглашён еще в 1815 году, и с тех пор Швейцария действительно ни разу не отправляла свои войска на войну (даже несмотря на военные действия вокруг её границ). При этом у нее есть своя армия, а мужское население обязано проходить военную службу — 260 дней в течение десяти лет.

Тем не менее, Швейцария не участвовала в Первой и Второй мировых войнах и удерживает статус мирной страны уже более двух веков.

В Европе к такому списку можно отнести ещё несколько крошечных монархий-республик. Лихтенштейн, к примеру, с середины XIX века полностью отказался от армии и с тех пор не участвовал ни в одном вооружённом конфликте. Княжество Андорра, расположенное в Пиренеях между Францией и Испанией, также не ведёт военных действий. Хотя по легенде в 1914 году якобы формально объявляло войну Германии, но реальных боёв так и не велось.

Ватикан, созданный в 1929 году, с самого начала заявлял об абсолютном нейтралитете – у него нет собственной армии, лишь почётная Швейцарская гвардия для охраны Папы. Аналогично Сан-Марино (старейшая республика, основанная в IV веке) никогда в истории не участвовала в войнах и не стремилась к экспансии.

Среди островных государств выделяются Исландия и страны Океании. Исландия стала независимой лишь в XX веке. Она не имеет постоянной армии. Во времена Второй мировой войны ее защищали союзники, но сами исландцы в боевых действиях участия не принимали.

Палау и Тувалу, а также Вануату на юге Тихого океана – тихие островные республики, которые после обретения независимости не вступали в военные конфликты. Южнотихоокеанский архипелаг Сейшельские Острова, обособленный в Индийском океане, тоже не переживал войн на своей территории. Даже в мире, полном конфликтов, он считается "островом мира" – в истории там не было ни одной войны.

Не ведут войн современные государства Африки и Америки, хотя внутренние конфликты там имеют место. Коста-Рика после гражданской войны 1948 года упразднила армию и с тех пор на международной арене не участвовала в военных действиях. Подобный курс провозгласил и Маврикий – он известен миролюбивостью и отсутствием вооружённых столкновений. Ботсвана (без громких событий на момент обретения независимости в 1966 году) также считается одной из самых стабильных и мирных стран континента.

Какая из стран вообще не воевала

Европейские примеры исторического спокойствия — это чаще всего крошечные или особые территории, роль которых на континенте не предполагала военных действий.

Кроме упомянутых ранее стран, можно вспомнить Монако, которое в XX веке находилось под протекторатом Франции и фактически не участвовало в войнах, а также "светские республики" типа Свободного города Генуи (XIX век) или Королевства Сиама до XX века, которые не вели завоевательных войн (хотя впоследствии их судьбы изменились).

Сейчас же легко сказать, в какой стране нет войн — это касается любого государства, кроме Украины, куда вторглась Россия; Судана — где с 2023 года продолжается гражданская война между Суданскими вооружёнными силами (SAF) и Парамилитарными силами быстрого реагирования (RSF); Палестины и Израиля; и Йемена. Также на текущий момент активным можно назвать конфликт в Мьянме и Сомали.

Ранее УНИАН сообщал, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня.

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