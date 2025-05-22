Москва не может получить часть элементов для самолета из западных стран, считает Анатолий Храпчинский.

Россия уже давно мечтает о создании самолета радиолокационного дозора А-100 "Премьер", но имеет определенные трудности в реализации этого проекта. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт

"В условиях нынешней войны они вынуждены перекрывать свои основные направления в то оружие, которое более действенное для них. А это любое, что создает террористические удары", - сказал Храпчинский.

В то же время он добавил, что если Россия и закрыла этот проект, то, скорее всего, временно. И в будущем они будут искать деньги для его реализации.

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"Ведь он включал ряд очень важных элементов, которые позволяли усиливать авиацию РФ. Однако большинство компонентов - это электронная база западного образца. Которую нужно поставлять, но в условиях санкций они такой возможности не имеют", - добавил Храпчинский.

Авиация РФ: важные новости

Ранее российские военкоры сообщали, что Кремль планирует остановить программу по новейшему самолету радиолокационного дозора А-100 "Премьер". Они должны были бы заменить самолеты аналогичного класса А-50 и А-50У в строю "ВКС РФ".

В то же время накануне стало известно, что россияне инвестировали значительные средства в ремонт стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По данным аналитиков, это может свидетельствовать о том, что россияне планируют использовать советские самолеты еще много лет.

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