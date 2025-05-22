Перед выходными, 23 мая, погода в Украине будет нестабильной. На крайнем западе температура упадет до +13°...+17°, а на остальной территории воздух прогреется до +23°...+25°, на юге - до +26°...+27°. Дожди и грозы продолжатся в западных областях, а также доберутся до Винницкой и Кировоградской. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +24°.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь. Ночью +10°, днем +13°.
- В Луцке будет пасмурно, дождь, ночью +13°, днем +19°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, дождь с грозой.
- В Тернополе 23 мая ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +10°, днем +17°, дождь с грозой.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +13°, пасмурно, ливень.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, ливень.
- В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, возможен дождь.
- В Полтаве - преиущественно ясно, температура воздуха +12°...+23°.
- В Одессе 23 мая - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +19°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +26°, ясно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +14°...+27°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +26°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +26°.
23 мая - праздник
23 мая – в этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. В древности этот день называли днем Матушки Сырой Земли.