23 мая на западе Украины заметно похолодает / фото Timberra/Pixabay

Перед выходными, 23 мая, погода в Украине будет нестабильной. На крайнем западе температура упадет до +13°...+17°, а на остальной территории воздух прогреется до +23°...+25°, на юге - до +26°...+27°. Дожди и грозы продолжатся в западных областях, а также доберутся до Винницкой и Кировоградской. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +24°.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь. Ночью +10°, днем +13°.
  • В Луцке будет пасмурно, дождь, ночью +13°, днем +19°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, дождь с грозой.
  • В Тернополе 23 мая ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +10°, днем +17°, дождь с грозой.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +13°, пасмурно, ливень.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, возможен дождь.
  • В Полтаве - преиущественно ясно, температура воздуха +12°...+23°.
  • В Одессе 23 мая - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +19°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +26°, ясно.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +27°.
  • В Запорожье температура ночью +12°, днем +25°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, практически безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.
  • В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +14°...+27°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +26°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +26°.
23 мая в большинстве областей Украины будет сухо и очень тепло / фото УНИАН

23 мая - праздник

23 мая – в этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. В древности этот день называли днем Матушки Сырой Земли.

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