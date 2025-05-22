Главные тренды лета: 5 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой модницы

Летом они просто необходимы, чтобы создать стильный образ.

Лето — это идеальное время, чтобы продемонстрировать свой стиль и вкус с лёгкостью, комфортом и яркостью. В гардеробе каждой модницы должны быть универсальные, но актуальные вещи, которые позволяют чувствовать себя уверенно как на морском курорте, так и в городе.

Льняное платье

Лёгкое, дышащее и универсальное — льняное платье остаётся на пике популярности. Лучше выбирать нейтральные оттенки или модные пастели: лавандовый, молочный, светло-голубой. Оно подходит для офиса, прогулки по городу и даже пляжного вечера — стоит лишь сменить аксессуары.

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Сандалии на плоской подошве

Комфорт и стиль — идеальное сочетание. Сандалии с тонкими ремешками, выполненные из натуральной кожи или текстиля, идеально сочетаются с любыми летними образами. Они подойдут и к платью, и к джинсам, и к шортам, а главное — ноги скажут спасибо за отсутствие каблуков.

Белая рубашка оверсайз

Настоящий герой капсулы. Её можно носить как тунику на пляж, заправить в джинсы или надеть поверх топа. Такая рубашка всегда выглядит свежо, легко комбинируется и придаёт образу нотку французской небрежности.

Мини-сумка или плетёная корзинка

Летний образ невозможен без правильного аксессуара. Мини-сумки — выбор для городских луков, а соломенные или рафиевые корзины — идеальны для отпуска и рынка в выходной день. Они делают образ лёгким и немного богемным.

Очки с выразительной оправой

Модные солнцезащитные очки не только защищают от ультрафиолета, но и работают как главное акцентное украшение. В 2025 году актуальны винтажные формы, цветные линзы и геометрические силуэты. Главное — выбрать то, что подчёркивает вашу индивидуальность.

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