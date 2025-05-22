По словам канцлера ФРГ, координация с партнерами по ЕС и работа с администрацией США остаются центральными элементами немецкой стратегии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что усилия по достижению прекращения огня в Украине пока находятся на ранней стадии. По его словам, переговоры о завершении войны могут затянуться на несколько месяцев, пишет Politico.

"Мы не питаем иллюзий. Быстрого решения проблемы не существует. Этот процесс только начался и может занять еще много недель, а возможно, и месяцев", - сказал Мерц на пресс-конференции в Вильнюсе, где он присутствовал на открытии новой постоянной бригады Германии в Литве.

Также канцлер Германии подтвердил неизменную военную поддержку Украины со стороны Берлина. Он подчеркнул, что правительство ФРГ активно добивается дипломатического решения войны.

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"Мы действительно не упускаем ни одной мыслимой возможности достичь дипломатического решения здесь. Но мы знаем, что не сможем достичь его за короткое время", - добавил Мерц.

Кроме того, канцлер Германии указал на важность единства Запада. По его словам, координация с партнерами по Евросоюзу и работа с американской администрацией остаются центральными элементами немецкой стратегии.

"В интересах Америки также, чтобы мы продолжали двигаться вперед вместе", - заявил Мерц.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Россия и Украина будут работать над меморандумом о мирных переговорах и прекращении огня. Он заявил, что конкретных решений о месте продолжения двусторонних контактов пока нет.

Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер спрогнозировал, когда ожидать полного прекращения огня в Украине. Он считает, что прямые переговоры с Россией сейчас не помогут завершить войну и в принципе вряд ли приведут к какому-либо результату.

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