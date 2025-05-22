Однако, пока агрессор продолжает демонстрировать свое присутствие в регионе.

Власти Сирии вытесняют россиян с военной базы Тартус, что в Средиземноморье, поэтому кораблям РФ придется, вероятно, возвращаться на базу в обход Европы, что очень дорого и долго.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности, его попросили прокомментировать информацию о том, что в Средиземном море сегодня утром находилось 3 российских корабля, в том числе носитель 8 крылатых ракет "Калибр".

"Там разворачиваются интересные, даже в какой-то степени трагические для россиян события, с точки зрения геополитики. Они там шагают понемногу на выход. Конечно, для них стало проблемой то, что попросили их, судя по всему, с теперь уже бывшей базы в Тартусе, которую они там строили полвека. Мы наблюдаем действия, которые свидетельствуют о том, что они все же вынуждены покинуть ее", - сказал Плетенчук.

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Он добавил, что у россиян есть где в том регионе бункероваться - заходить в порты Алжира и Египта, но это не военные базы. Также военный добавил, что из-за ситуации в Тартусе у кораблей РФ есть логистические проблемы. По его словам, сейчас для россиян логистика, учитывая закрытый Босфор, довольно сложная в Средиземноморье. Они продолжают демонстрировать там свое присутствие - демонстрируют флаг и, конечно, "еще сюда будут возвращаться", однако использовать для этого флот как раньше фактически для россиян не представляется возможным.

"Придется им теперь в обход Европы, через Атлантику ходить сюда, и здесь уже выполнять задачи, которые перед ними ставит их руководство. Потому что, к сожалению, в Африке они тоже пытаются свои интересы продвигать. Все мы понимаем, какие это интересы, но это становится уже достаточно-достаточно дорого и долго", - пояснил Плетенчук.

Присутствие России в Сирии

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада РФ начала выводить свои разрозненные гарнизоны из северных и восточных районов Сирии и с позиций в Алавитских горах на западе страны. В конце 2024 года было известно, что россияне до сих пор остаются на двух главных базах - Хмеймим и Тартус.

В январе 2025 года представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские корабли не могут попасть в Тартус, потому что не получили разрешения от местных властей. На тот момент в порт не пускали судно Sparta, которое используется для перевозки военной техники.

Впоследствии сообщалось, что новая администрация Сирии разорвала контракт с российской компанией на управление и эксплуатацию порта Тартус, глава таможни Тартуса Рияд Джуди заявил, что инвестиционный контракт аннулирован после того, как российская компания "Стройтрансгаз" не выполнила условия соглашения 2019 года, в частности инвестиции в инфраструктуру.

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