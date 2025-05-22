Превосходят всех конкурентов: эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом

Все эти модели можно выгодно приобрести на вторичном рынке.

Кроссоверы остаются одними из самых популярных типов легковых автомобилей. Водители ценят эти модели за практичность и возможность ездить за пределами дорог. Тем не менее выбрать оптимальное авто не так и просто.

В What Car? определили 10 лучших кроссоверов с пробегом, которые можно найти на вторичном рынке. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших кроссоверов с пробегом:

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Volvo XC40 Ford Puma Kia Sportage Peugeot 5008 Audi Q7 Volvo XC90 Kia e-Niro Skoda Enyaq Seat Arona Mercedes-Benz EQC

Volvo XC40 признали лучшим кроссовером с пробегом. Эксперты высоко оценили эту модель.

В издании отметили, что Volvo XC40 выпускается уже более семи лет. Тем не менее этот кроссовер все еще остается отличным предложением для тех, кто ищет практичный и безопасный автомобиль.

Эксперты похвалили Volvo XC40 за стильный интерьер и большой набор систем безопасности. Также они подчеркнули, что эта модель имеет комфортную подвеску.

На какие другие кроссоверы советуют обратить внимание эксперты

Ранее американские эксперты назвали 15 лучших кроссоверов 2025 года. По их словам, лидер этого рейтинга предлагает просторный интерьер и приятную управляемость.

Кроме того, были определены 10 лучших недорогих кроссоверов с пробегом. По словам экспертов, эти модели подойдут многим водителям.

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