Драконовы деревья - это основа экосистемы йеменского острова Сокотра.

Драконовы деревья, известные своими грибовидными кронами и кроваво-красным соком – уникальный вид, встречающийся только на йеменском острове Сокотра. Но сейчас он находится под угрозой исчезновения из-за изменения климата, пишет Independent.

Остров Сокотра находится в Аравийском море, примерно в 240 километрах от Африканского Рога. Экосистема острова насчитывает 825 видов растений, из которых более трети не встречаются больше нигде на Земле — что принесло ему статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди этих растений - бутылочные деревья, ладан и леса драконовых деревьев, которые привлеают тысячи туристов.

Но драконовы деревья — это не просто ботаническая диковинка, а столп экосистемы Сокотры. Зонтичные навесы улавливают туман и дождь, которые они направляют в почву, позволяя соседним растениям процветать в засушливом климате.

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Драконовы деревья когда-то расли на Сокотре в большом количестве. Но все более сильные циклоны, выпас коз и постоянные беспорядки в Йемене подтолкнули этот вид и уникальную экосистему, которую он поддерживает, к краху. Ученые предупреждают, что без вмешательства эти деревья могут исчезнуть в течение нескольких столетий, а вместе с ними и многие другие виды.

Согласно исследованию 2017 года в журнале Nature Climate Change, частота сильных циклонов резко возросла в Аравийском море за последние десятилетия, и драконовы деревья Сокотры расплачиваются за это.

Так, в 2015 году по острову пронесся разрушительный двойной удар циклонов — беспрецедентный по своей интенсивности. Тысячи деревьев, некоторым из которых более 500 лет, были вырваны с корнем. Разрушение продолжилось в 2018 году с очередным циклоном. При этом климатологи предупреждают, что поскольку выбросы парниковых газов продолжают расти, то и интенсивность штормов будет расти.

Но штормы — не единственная угроза. В отличие от сосен или дубов, которые вырастают на 60–90 сантиметров в год, драконовы деревья растут всего на 2–3 сантиметра в год. И до того времени, как они достигают зрелости, многие из них уже съедены козами, свободно бродящими по острову. И сейчас единственное место, где молодые драконовы деревья могут выжить, — это защищенные питомники.

"Большинство обследованных лесов, которые мы называем перезрелыми, — там нет молодых деревьев, нет саженцев. У вас есть старые деревья, которые падают и умирают, и не происходит особой регенерации", - сказал Алан Форрест, ученый по биоразнообразию.

В питомниках воспроизводство деревьев намного лучше, и более устойчива к изменению климата. Однако питомники сталкиваются с недостатном финансирования из-за гражданской войны в Йемене. Правительство сосредоточено на стабилизации страны, а не решении экологических проблем.

Ранее УНИАН писал, что популярные СПА-курорты Европы оказались под угрозой исчезновения из-за изменений климата. Повышение температуры, наводнения и засухи вскоре могут поставить под угрозу природные источники, которые их питают.

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