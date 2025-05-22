Ватикан и Папа Лев XIV в последние недели ясно дали понять, что находятся на стороне президента Украины Владимира Зеленского.

Новый Папа Римский Лев XIV предлагает свою поддержку усилиям по достижению мира в Украине, но есть ли у него способы повлиять на ситуацию и что конкретно он может сделать, чтобы помочь в завершении войны, анализирует издание Tagesschau.

Как напоминает издание, уже в первых словах Льва XIV после его избрания Папой Римским основное внимание уделялось миру. Однако в то же время он похоже хочет избежать реакции, с которой столкнулся его предшественник Франциск. Предыдущий Папа подвергся резкой критике за свой призыв к Украине "проявить мужество для мирных переговоров" и "поднять белый флаг".

Поддержка Зеленского

Как отмечает издание, Ватикан и Папа Лев XIV в последние недели ясно дали понять, что находятся на стороне президента Украины Владимира Зеленского.

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Так, в кулуарах похорон Папы Франциска в конце апреля Ватикан организовал беседу между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Более того, Папа Римский Лев XIV в прошлое воскресенье, вскоре после своей инаугурации, нашел время, чтобы поговорить с Зеленским на личной аудиенции. Во время самой инаугурации Папа Римский открыто раскритиковал войну на Украине, а также конфликты в Газе и Мьянме.

Мост в США

Ватикан также может взять на себя посредническую роль между Украиной и США, и гражданство нового Папы имеет здесь большое значение. Роберт Прево (прежнее имя Папы Льва XIV) является первым Папой Римским, родившимся в США, и у него есть прямая связь с правительством США. Эту задачу может облегчить и тот факт, что госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Вэнс являются католиками.

Дипломатическая гимнастика

В то же время Ватикан неоднократно подчеркивал, что он хочет играть строго нейтральную роль, выступая в качестве посредника. А Папа Лев XIV также ясно давал понять, что не хочет провоцировать конфликты с другими ветвями христианства, в том числе и с Русской православной церковью, которая поддерживает войну РФ против Украины.

Опыт Ватикана в качестве посредника мира

Одним из таких примеров является соглашение, по которому Чили и Аргентина в 1984 году при посредничестве Ватикана урегулировали давние пограничные споры. Посредничество Святого Престола между Германской империей и Испанией также считается успехом Ватикана. Однако Святой Престол также участвовав в нескольких мирных переговорах, которые не увенчались успехом, это касается Первой мировой войны и войны во Вьетнаме.

Согласно недавним заявлениям Ватикана и Папы Льва XIV, на данный момент вопрос не в том, чтобы понтифик сам принимал участие в дискуссиях о будущем Украины. Скорее, речь идет о том, что Ватикан предлагает себя в качестве места для переговоров.

Ватикан и война в Украине

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести в Ватикане следующий раунд переговоров, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной.

Позже издание WSJ сообщило, что новый раунд переговоров между Украиной и США, как ожидается, пройдет в Ватикане в середине июня. Президент США Дональд Трамп отправит на переговоры госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога.

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