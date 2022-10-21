В освобожденных населенных пунктах проживают около 12 тыс. человек.

На Херсонщине ВСУ уже освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди освобожденных сел, где проведен комплекс стабилизационных мер, Новодмитровка, Костырка, Черешневое, Новониколаевка, Новопетровка, Блакитное.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине.

Непростое положение врага и на юге. На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту; оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

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