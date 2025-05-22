Господдержка через субсидии снижает финансовую перегрузку и позволяет семьям больше внимания уделять детям.

Министерство социальной политики Украины предлагает улучшить условия получения жилищных субсидий определенным категориям семей. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Согласно постановлению, Минсоцполитики предлагает улучшить условия получения жилищных субсидий:

детским домам семейного типа;

приемным семьям, в которых хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, или детей, оставшихся без родительской опеки, устроен на воспитание;

многодетным семьям, в которых на момент обращения и при получении жилищной субсидии проживают трое и более детей, и в которых хотя бы один ребенок находится под опекой/попечительством.

Отмечается, что для этих семей жилищные субсидии будут предоставляться в случае покупки земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, строительных материалов, транспортных средств и тому подобное.

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Также при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки.

Кроме того, при наличии у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который временно или постоянно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тысяч гривень.

В документе предлагается пересмотреть и актуализировать установленный размер просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, и установить его на уровне одной минимальной заработной платы по состоянию на начало года, с которого назначается жилищная субсидия.

"Государственная поддержка в виде жилищных субсидий помогает избежать финансовой перегрузки и сосредоточиться на уходе за детьми. Также улучшенные условия субсидирования создают положительный пример для других семей, которые рассматривают возможность создания детского дома семейного типа или взять ребенка в приемную семью, под опеку или попечительство и способствуют популяризации этих моделей воспитания", - говорится в документе.

Субсидии в Украине - последние новости

С мая до конца сентября будет действовать неотапливаемый сезон. Субсидии с 1 мая для большинства семей продолжились автоматически, однако есть исключения. Льготу нужно самостоятельно оформить определенным категориям.

Отмечается, что это делается через "Дію", портал Пенсионного фонда или можно лично обратиться к сотрудникам местных органов самоуправления.

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