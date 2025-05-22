Специалисты отмечают, что на цену и предложение существенно повлияла прохладная весна.

На сегодня цены на клубнику в Украине находятся на очень высоком уровне. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов).

"Цены на украинскую клубнику по состоянию на третью декаду мая колеблются в пределах 120-144 грн/кг. Для сравнения, в прошлом году в этот же период средняя цена составляла 98 грн/кг, что означает рост на 22-30% в зависимости от региона и объемов поставок", - говорит специалист.

По ее словам, высокая цена объясняется прохладной весной.

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"Заморозки в апреле и ниже нормы температуры в мае задержали сезон минимум на две недели. Поэтому ранней клубники на рынке меньше, а цены - выше", - добавляет она.

На сегодня на львовском рынке преобладает украинская клубника - первые партии поступают преимущественно из Закарпатья. Импортную ягоду также можно увидеть. Она поступает из Турции, Греции и Испании.

Пик сезона клубники во Львове прогнозируют на конец этого месяца - начало июня. При условии, что в Украине будет благоприятная погода можно ожидать снижения цен до уровня 80-100 грн/кг.

Впрочем, пока специалисты не ожидают существенного удешевления, поскольку урожай сократился, а расходы на выращивание и логистику выросли.

Основные объемы ягоды должны появиться на львовских рынках в первой половине следующего месяца.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Украине грозит дефицит вишни и черешни. Причиной этого является то, что Восточная Европа (в частности, наша страна) понесла значительные убытки от заморозков в апреле этого года. Еще один фактор, который может привести к росту цен на черешню - оккупация войсками РФ регионов, где она традиционно выращивается.

Также недавно стало известно, что в Украине существенно снизились цены на раннюю продукцию. При этом стоимость прошлогодней свеклы продолжает расти. В сегменте зелени подорожали укроп и спаржа.

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