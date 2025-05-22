Возможно, речь идет о ракете класса "воздух-воздух" типа Р-37М.

Россияне решили устанавливать на свои боевые самолеты ракеты класса "воздух-воздух", оснащенные ядерными боеголовками.

Об этом сообщается в новом документе Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), посвященном мировым угрозам.

"Россия расширяет свои ядерные силы, добавляя новые возможности, включая ядерные ракеты класса "воздух-воздух" и новые ядерные системы", - говорят американские специалисты.

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Хотя ракеты класса "воздух-воздух" с ядерными боеголовками были частью арсенала Советского Союза во время Холодной войны, их нынешний статус в составе Воздушно-космических сил РФ долгое время оставался неизвестным.

В докладе кратко описывается использование Россией ядерной риторики в связи с войной в Украине, а также отмечается, что Москва "вряд ли применит ядерное оружие в конфликте, если только российское руководство не решит, что существует экзистенциальная угроза безопасности режима".

Упоминается также о вероятном расширении российских программ химического и биологического оружия.

Специалисты портала The War Zone предполагают, что в случае с "ядерной ракетой" речь может идти о Р-37М, точнее - ее специальном варианте.

Р-37 позиционируется как ракета класса "воздух-воздух" большой дальности (300 км, если верить заявлениям россиян). В экспортном варианте ее дальность может быть ограниченной 200 км.

Ракета может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30СМ2. В некоторых источниках упоминается об интеграции ракеты в состав вооружения истребителя Су-57, который россияне относят к пятому поколению.

Известно, что ракета использует активное радиолокационное самонаведение на конечном участке траектории, что делает ее особенно опасной.

Известно, что россияне активно применяют Р-37М во время войны против Украины, что существенно ограничивает действия украинской авиации.

Российская боевая авиация - последние новости

Ранее в сеть слили фото российских Су-57 - предположительно, новой постройки. Как сообщалось, фотографии сделали в начале апреля этого года и выложили в сеть 10 апреля.

Специалисты не исключали, что самолеты сфотографировали во время перегона с завода в Комсомольске-на-Амуре в европейскую часть РФ.

А недавно в сеть выложили фото фронтового бомбардировщика Су-34 в необычном камуфляже. По мнению экспертов, речь идет об экспортном варианте боевого самолета.

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