В МИД сообщили детали о текущем расследовании убийства Андрея Портнова в Испании.

Убийство бывшего политика Андрея Портнова, который во времена экс-президента Украины Виктора Януковича занимал должность первого заместителя главы Администрации президента и считался "серым кардиналом", расследует группа убийств №5 совместно с отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В частности, по информации посольства Украины в Испании, 21 мая утром в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид, был убит гражданин Украины.

"По предварительной информации правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц. Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании", - отметили в МИД.

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При этом, по состоянию на день 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло.

"Посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более детальной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле диппредставительства", - отметили в МИД.

Убийство Портнова - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 мая утром бывший политик Андрей Портнов отвел своих двух дочерей в детский сад и собирался сесть в черный Mercedes, когда к нему подошло несколько нападавших и открыли огонь. Сообщалось о пяти выстрелах, по меньшей мере три из которых попали в него. Один из них был смертельным - в затылок.

Как известно, в большую политику Портнов пришел в 2006 году как депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко. Однако, после президентских выборов в 2010 году перешел в команду Виктора Януковича.

В 2010 году он был назначен заместителем главы Администрации Президента Украины, где курировал вопросы судебной системы и правовой политики. В этой роли он имел колоссальное влияние на формирование судейского корпуса, кадровые назначения, а также на политику Министерства юстиции и судебную систему в целом.

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