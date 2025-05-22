Картель наказывает нарушителей и помогает Дональду Трампу.

Члены ОПЕК+ обсуждают очередное значительное увеличение добычи нефти. В случае положительного решения, картель третий месяц подряд отгрузит дополнительные баррели на рынок, несмотря на прогнозируемое снижение цен на нефть, сообщает Bloomberg.

Добыча нефти в июле может вырасти на 411 тысяч баррелей в сутки. Это втрое больше, чем планировалось изначально. Вместе с тем, по данным источников издания, это лишь один из вариантов и окончательное решение не принято.

Журналисты напоминают, что ОПЕК+ увеличит объем добычи сырья в мае и июне тоже на 411 тысяч баррелей в сутки, чтобы наказать страны-члены группы, которые не соблюдают квоты на добычу нефти.

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Лидер группы - Саудовская Аравия - на последнем заседании предупредила нарушителей, что она может обеспечить дальнейшее увеличение добычи, если они не будут придерживаться установленных квот.

Увеличение поставок нефти на рынок со стороны ОПЕК+, совпавшее с началом торговой войны президента Дональда Трампа в апреле, сначала сильно ударило по ценам на нефть, опустив их до четырехлетнего минимума - около 60 долларов за баррель.

С тех пор стоимость нефти несколько выросла, поскольку Белый дом объявил о паузе в таможенной войне, и утром 22 мая нефть марки Brent торговалась на уровне около 65 долларов за баррель.

Несмотря на это, многие прогнозисты предсказывают медвежий тренд на рынке, то есть длительное и стабильное снижение цен на нефть. К тому же на прошлой неделе Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что рост мирового спроса на нефть замедлится в последующие месяцы 2025 года из-за "экономических препятствий".

Добыча нефти и цены на "черное золото"

В начале мая стало известно, что ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в июне. Журналисты подсчитали, что в июне восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу настолько, что общий рост за три месяца составит 960 000 баррелей в сутки.

Таможенная война Трампа привела к самому большому среднемесячному падению цен на нефть за последние три года. В течение апреля нефть марок Brent и WTI подешевела на 15%. Сам Трамп стремится снизить стоимость "черного золота" до 40-50 долларов за баррель.

В то же время, пауза в "таможенной войне", позволила возобновить рост цен на нефть.

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