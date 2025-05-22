Известный кондитер Мэри Берри поделилась рецептом вкуснейшего шоколадного торта, который готовится очень просто и быстро. Кондитер советует покрыть его глазурью из белого и молочного шоколада и украсить зефиром и конфетами. Такой торт не стыдно подать на любой праздничный стол, но вы вполне можете полакомиться им и дома.
Как утверждает издание Express, которое публикует рецепт торта, его приготовление в общем займет у вас не больше часа.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 50 г какао-порошка
- Шесть столовых ложек кипятка
- 100 г маргарина или сливочного масла
- 275 г сахарной пудры
- Три крупных яйца
- 125 мл молока
- 175 г муки
- Одна чайная ложка разрыхлителя
Для глазури:
Три-четыре столовых ложки подогретого абрикосового джема
100 мл жирных сливок
200 г молочного шоколада
Для украшения:
Рубленые конфеты, по желанию
Белый шоколад, по желанию
Зефир, по желанию
Метод приготовления:
Разогрейте духовку до 180 °C или 160 °C с конвекцией. Смажьте маслом форму для выпечки размером 30 x 23 см, а затем застелите ее пергаментом для выпечки.
Положите какао в миску и добавьте кипящую воду, перемешайте до однородности. Добавьте спред или масло и взбейте с какао до однородной массы, затем добавьте оставшиеся ингредиенты для торта и тщательно перемешайте.
Вылейте тесто в форму и выпекайте около получаса, пока бисквит не начнет отставать от стенок.
Оставьте остывать в форме в течение 10 минут, затем переверните и снимите пергамент. С помощью кондитерской кисти смажьте верх торта абрикосовым джемом, а затем оставьте остывать.
Для приготовления глазури разогрейте сливки в небольшой кастрюле, затем добавьте молочный шоколад и дождитесь, пока он полностью расплавится и станет однородным.
Дайте глазури немного остыть, а затем полейте торт, распределив ее по всей поверхности.
Если вы делаете украшение в виде перьев, растопите 100 г белого шоколада, а затем поместите его в кондитерский мешок, отрезав кончик.
Выдавите линии на торт на расстоянии около 1 см друг от друга, а затем с помощью коктейльной палочки проведите по белому шоколаду в противоположных направлениях.
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