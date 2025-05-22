На приготовление десерта уйдет менее часа.

Известный кондитер Мэри Берри поделилась рецептом вкуснейшего шоколадного торта, который готовится очень просто и быстро. Кондитер советует покрыть его глазурью из белого и молочного шоколада и украсить зефиром и конфетами. Такой торт не стыдно подать на любой праздничный стол, но вы вполне можете полакомиться им и дома.

Как утверждает издание Express, которое публикует рецепт торта, его приготовление в общем займет у вас не больше часа.

Ингредиенты:

Для бисквита:

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50 г какао-порошка

Шесть столовых ложек кипятка

100 г маргарина или сливочного масла

275 г сахарной пудры

Три крупных яйца

125 мл молока

175 г муки

Одна чайная ложка разрыхлителя

Для глазури:

Три-четыре столовых ложки подогретого абрикосового джема

100 мл жирных сливок

200 г молочного шоколада

Для украшения:

Рубленые конфеты, по желанию

Белый шоколад, по желанию

Зефир, по желанию

Метод приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °C или 160 °C с конвекцией. Смажьте маслом форму для выпечки размером 30 x 23 см, а затем застелите ее пергаментом для выпечки.

Положите какао в миску и добавьте кипящую воду, перемешайте до однородности. Добавьте спред или масло и взбейте с какао до однородной массы, затем добавьте оставшиеся ингредиенты для торта и тщательно перемешайте.

Вылейте тесто в форму и выпекайте около получаса, пока бисквит не начнет отставать от стенок.

Оставьте остывать в форме в течение 10 минут, затем переверните и снимите пергамент. С помощью кондитерской кисти смажьте верх торта абрикосовым джемом, а затем оставьте остывать.

Для приготовления глазури разогрейте сливки в небольшой кастрюле, затем добавьте молочный шоколад и дождитесь, пока он полностью расплавится и станет однородным.

Дайте глазури немного остыть, а затем полейте торт, распределив ее по всей поверхности.

Если вы делаете украшение в виде перьев, растопите 100 г белого шоколада, а затем поместите его в кондитерский мешок, отрезав кончик.

Выдавите линии на торт на расстоянии около 1 см друг от друга, а затем с помощью коктейльной палочки проведите по белому шоколаду в противоположных направлениях.

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