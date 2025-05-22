Он устроился на новую работу.

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов в 2022 году попал в российский плен, однако ему удалось освободиться. После возвращения из плена он начал работать в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

Как он рассказал в интервью "Громадському", он вышел на работу в день своего 45-летия. По его словам, он выбрал работу в полиции, чтобы продолжать бороться со злом, но уже в тылу.

"Злом победить зло невозможно. Добро должно быть сильным физически и морально. Зло можно победить только такой силой. На войне я с 2015 года боролся со злом. И сейчас очень рад, что меня пригласили на работу в полицию. Это теперь мой новый фронт, ведь преступность – один из видов зла", – сказал Дианов.

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Несмотря на то, что он вдохновлен новой работой, военный говорит, что готов уйти со службы, если поймет, что не справляется:

"Если я пойму, что не справляюсь, то просто уйду. Это не контракт с ВСУ, который ты должен отбыть до конца срока. Но я вот общаюсь с людьми в управлении полиции, там много продвинутой молодежи, надеюсь, что у меня с ними работа пойдет".

Отметим, Михаил после освобождения из плена прошел сложное лечение. В Америке ему пересадили часть кости из таза в раненую руку и поставили пластины. К сожалению, даже после операции пальцы остались неподвижными, а сама рука стала короче, поэтому Дианову предлагали оформить инвалидность, но он отказался.

Напомним, ранее Михаил Дианов впервые показал свою новую возлюбленную.

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