Госсекретарь добавил, что главной целью США является завершение войны между Украиной и Россией.

США проведут повторный анализ всей помощи, которая была передана Украине за последние годы. Американская администрация детально займется этим вопросом в случае обнаружения незаконного присвоения. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована", - сказал он.

Рубио отметил, что у США есть генеральные инспекторы, а также специальный генеральный инспектор по этому вопросу. Именно они будут заниматься вопросом расходов на предоставленную помощь.

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"Если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что главной целью США является завершение войны между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что Вашингтон уже предоставил Киеву чрезвычайную помощь, но боевые действия должны прекратиться.

"Нет военного решения этой войны. Она заканчивается только переговорным урегулированием, и чем быстрее она закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений", - заявил Рубио.

Рубио отказался называть Путина военным преступником - что известно

Ранее Государственный секретарь США Марко Рубио не стал прямо отвечать на вопрос о том, является ли российский диктатор Владимир Путин военным преступником. Он намекнул, что обвинения главы Кремля в военных преступлениях в Украине "могут подорвать усилия" президента США Дональда Трампа в переговорах о прекращении войны.

Также Рубио заверил, что США не могут помочь завершить войну, не поговорив с Путиным. Он подчеркнул, что во время боевых действий в Украине действительно были совершены военные преступления, но не стал указывать на главу РФ.

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