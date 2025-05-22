Осудивший войну Артур Пирожков получил российское гражданство

Шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, получил российское гражданство. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что Ревва родился в Донецке. В 2022 году, когда Россия напала на Украину, он опубликовал антивоенный пост.

Кроме того, Ревва даже поссорился с отцом, который живет в Донецке. В одном из интервью Владимир (отец Александра, - УНИАН) сказал, что сын не приезжает в родной город и не поддерживает войну в Украине.

Видео дня

"Когда на Донбассе началась война в 2014 году, он ни разу сюда не приехал — я последний раз видел Сашу в 2013 году. Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил в Украину, где у него был лучший друг - такой Владимир Зеленский, слышали?" — сказал Владимир Ревва.

Позже сам артист комментировал это интервью так: "Не люблю оправдываться и тем более "копаться в грязном белье", но все же отвечу моим "доброжелательным" хейтерам, цитировавшим моего отца. Так вот у меня никогда не было отца! Мой "папа" ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего 4 месяца".

Однако сейчас, несмотря на осуждение войны, Ревва решил получить российское гражданство. Более того, как рассказывала Ксения Собчак, он помог трем семьям из Белгородской области.

Напомним, ранее известный певец назвал "скотиной" предателя Артура Пирожкова.

Вас также могут заинтересовать новости: