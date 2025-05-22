Сейчас россияне стянули все средства ПВО к Москве и к Керченскому мосту, заявил эксперт.

Сейчас для улучшения ситуации на линии фронта важно возобновлять попытки по уничтожению российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а не атаковать Москву, куда стянуты значительные силы противовоздушной обороны. Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сказал в эфире на Радио NV.

По его словам, у россиян есть определенное количество зенитно-ракетных комплексов, которые ранее были рассредоточены по всей России для защиты нефтеперерабатывающих заводов, военных объектов и тому подобное.

"В последние два месяца после того, как Банковая дала россиянам заверения, что по НПЗ бить не будут, россияне стянули все свое ПВО на Москву и Керченский мост. Практически все российские ЗРК сейчас в районе Москвы и в районе Керченского моста. Мы перестали бить по НПЗ, развернулись на Москву, упираемся в стену российского ПВО", - отметил Свитан.

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Он считает, что таким образом уничтожаются украинские беспилотники. По его словам, оптимальным вариантом для атак на Москву должен быть запуск баллистики.

"Сейчас беспилотники не на Москву надо отправлять. На Москву их надо было в прошлом году отправлять, когда там ПВО не было. А сейчас надо беспилотники отправлять по НПЗ, потому что там нет зенитно-ракетных комплексов. Можно пройти и их сжечь. А мы сейчас, получается, отправляем беспилотники на стену ПВО, которая эти беспилотники просто уничтожает", - подчеркнул Свитан.

Он считает, что это неправильный подход, который надо менять:

"Надо возобновить удары по нефтеперерабатывающим заводам... Если не будет производства бензина, дизеля и авиационного керосина, не будут двигаться ни тепловозы, ни танки, не будет летать авиация".

По его мнению, нужно заставить россиян рассредоточить ПВО для того, чтобы они открыли Москву, а потому, надо наносить удары по российским объектам в тылу, в том числе уничтожать угледобывающую отрасль. Также, как добавил Свитан, важно наносить удары в места производства российских средств поражения, уничтожать военные объекты, чтобы российское оружие не попадало на фронт. Не менее важно, по словам эксперта, уничтожать в российском тылу армейские склады, куда перевозят снаряды после производства.

"Надо добираться до уральских заводов, которые производят боеприпасы и технику, а это 2 тысячи км", - добавил Свитан.

Он отметил, что за последние полгода было уничтожено 4-5 крупных российских арсеналов, и это повлияло на ситуацию на фронте: "Практически российские весенние наступательные действия ни к чему не привели. На 9 мая у них ничего не получилось".

Атака на Россию 22 мая

Как сообщал УНИАН, этой ночью произошло много волн атак беспилотниками Москвы и других российских городов. Взрывы раздавались в Туле и Новомосковске. Российские власти сообщали о сбивании БПЛА. Московские аэропорты приостанавливали работу.

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