УНИАН делится впечатлениями об игровой адаптации хитового диснеевского мультфильма 2002 года.

22 мая 2025 года в украинский прокат вышла приключенческая комедия "Лило и Стич". Какой получилась очередная попытка Disney заново переснять хит прошлых лет, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Оригинальный анимационный фильм "Лило и Стич" от Disney вышел на экраны в 2002 году, впрочем, его идею режиссер Крис Сандерс вынашивал еще с 1985 года, только завершив институт. Тогда он, в частности, придумал образ Стича, но так и не сформировал из этого полноценную историю, поэтому идея была заброшена.

В 1987 году Сандерс начал работать на Disney в новосозданном отделе визуальных эффектов. Уже через несколько лет он переквалифицировался в автора идей для мультфильмов, в частности, работая над сюжетами таких хитов, как "Красавица и чудовище" (1991), "Король лев" (1994) и "Мулан" (1998).

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И вот, наконец, в начале "нулевых" он получил шанс оживить пушистого синего монстра-пришельца – в своем режиссерском дебюте "Лило и Стич". При этом Сандерс сумел получить на свой первый проект аж 80 миллионов долларов и мощную промо-кампанию. (Впоследствии Сандерс также снял такие анимационные хиты, как "Как приручить дракона", "Семейка Крудс" и "Дикий робот").

Лента была очень высоко оценена критиками – ее хвалили за отход от привычных стандартов "Дисней", а также за семейную атмосферу, озорной юмор и саундтрек из песен Элвиса Пресли.

В прокате мультфильм собрал чуть более 273 миллионов долларов, но, главное, принес студии еще больше прибыли благодаря созданной на его основе франшизе. За последние 20 с лишним лет был выпущен ряд комиксов, полнометражных мультфильмов, анимационных сериалов и компьютерных игр о Стиче.

В 2018 году Walt Disney Pictures объявила о планах снять игровой римейк оригинального мультфильма "Лило и Стич", с элементами компьютерной графики. После нескольких смен режиссера, в 2022 году снимать фильм доверили Дину Флейшеру Кэмпу, который до этого работал над экспериментальным независимым кино.

О чем фильм

Сюжет нового фильма не слишком отличается от оригинального мультфильма, есть лишь несколько незначительных нюансов. При этом некоторые знаковые сцены были скопированы практически полностью.

В центре сюжета фильма – созданный безумным космическим учеными голубой инопланетный монстр по имени "Эксперимент 626", похожий на нечто среднее между коалой и собакой. Межгалактический космический совет решает, что он опасен и может нести только разрушения, поэтому ученого арестовывают, а пушистика, наделенного незаурядными силой, неуязвимостью и умом, отправляют в ссылку на необитаемый астероид. Впрочем, по дороге что-то идет не так, и Стич оказывается на одном из Гавайских островов.

Там он сразу начинает устраивать беспорядок, чем привлекает к себе внимание ЦРУ. Притворившись собакой, пушистый разрушитель попадает к одинокой 6-летней девочке Лило Пелекай, которая постоянно попадает в неприятности – накануне она как раз загадала желание найти настоящего друга.

Лило недавно потеряла обоих родителей и теперь живет вместе со старшей сестрой Нани, которая пытается делать все, чтобы хорошо присматривать за девочкой, но получается как-то не очень. Когда же в их доме появляется Стич, ситуация становится еще хуже – из-за его выходок Нани увольняют с работы, а соцслужба угрожает забрать Лило. Смогут ли эта сломленная семья и инопланетный пушистик все же спасти друг друга?

Кто в главных ролях

Главную роль Лило в ленте сыграла юная гавайская актриса Майя Келоха, для которой это первое появление на больших экранах, тогда как образ ее старшей сестры воплотила Сидни Агудонг, также уроженка Гавайев, которая до этого снималась на телевидении.

Также в ленте задействованы Зак Галифианакис (франшиза "Мальчишник в Вегасе", "Бердмен"), Билли Магнуссен ("Взлет", "Дом у дороги", сериал "Черное зеркало"), Кортни Вэнс ("Терминатор: Генезис", "Мумия") и Тиа Каррере, которая в оригинальных мультфильмах озвучивала Нани, но теперь сыграла соцработницу миссис Кекоа.

Кстати, интересный факт. В оригинальном мультфильме Стича озвучивал его создатель, режиссер Крис Сандерс. И хотя он не снимал ни один из следующих проектов франшизы, он продолжал и в дальнейшем давать свой голос голубому пушистику в большинстве из них. Так было и в фильме 2025 года.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 17 мая 2025 года в Лос-Анджелесе, и он получил как смешанные, так и положительные отзывы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 73% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или отзывы".

"Воспроизводя восхитительное очарование оригинала, хотя и не совсем соответствуя его бурному ощущению воображения, "Лило и Стич" предстает как один из лучших игровых ремейков классики Диснея", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Лило и Стич" не слишком отходит от оригинала, а потому вряд ли удивит чем-то новым фанатов оригинального мультфильма. Впрочем, это будет отличный выбор для родителей, которые ищут, на какой фильм сводить детей.

Фильм ярко сделан, насыщен юмором и несет положительную мораль о ценности семьи и дружбы. И, судя по реакции детей на допремьерном показе, им он действительно очень понравился и вызвал настоящую бурю эмоций – дети все время смеялись, сопереживали, а некоторые даже плакали на самых трогательных и волнительных моментах.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко