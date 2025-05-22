Курс гривни к евро установлен на уровне 46,93 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,93 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,48/41,51 грн/долл., а евро - 46,92/46,95 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 22 мая подешевел на 3 копейки и составляет 41,62 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составлял 47,30 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,02 гривни, а евро - по курсу 46,30 гривни за единицу иностранной валюты.

К тому же в обменниках Украины курс доллара сегодня составил 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. При этом курс наличного евро в обменниках сегодня составлял 47,15 гривни за евро, а курс продажи европейской валюты составлял 47 гривень за евро.

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