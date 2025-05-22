Пенсионеры, которые выехали или остались на ВОТ, должны подтвердить неполучение пенсии от РФ.

В Украине реализовали ряд важных изменений для упрощения получения пенсий и прохождения физической идентификации. Это касается граждан, выехавших с временно оккупированных территорий (ВОТ) и проживающих на подконтрольной Украине территории, украинцев, проживающих непосредственно на ВОТ, и тех, кто временно находится за рубежом.

Как сообщили в Минсоцполитики, эти шаги являются ответом на вызовы военного положения и направлены на обеспечение бесперебойных выплат.

Одно из ключевых изменений - расширение возможностей получения пенсий для граждан, выехавших с временно оккупированных территорий и проживающих на подконтрольной Украине территории или которые остаются на ВОТ. Отныне они могут получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в "Ощадбанке". Это касается всех получателей пенсий, независимо от даты перемещения или наличия справки ВПЛ.

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"Получать пенсию можно в любом уполномоченном банке на территории Украины или в отделении Укрпочты/с доставкой на дом. Сменить банк можно одним из способов: лично в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, или подав заявление в новом банке", - говорится в сообщении.

Для пенсионеров, проживающих на ВОТ или временно находящихся за рубежом, есть дополнительные условия:

ежегодно проходить физическую идентификацию (процедуру установления личности получателя пенсии) до 31 декабря;

осуществлять расходные операции с использованием банковской карты пенсионного счета минимум раз в полгода.

В министерстве отметили, что для пенсионеров, которые выехали с временно оккупированных территорий или остаются на ВОТ, обязательно нужно сообщить Пенсионный фонд Украины о том, что они не получают пенсию от Российской Федерации. Это осуществляется в заявлении о назначении (возобновлении, продлении) выплаты пенсии или в заявлении в произвольной форме.

Пенсия в Украине - последние новости

В Минсоцполитики сообщили, что пенсии людей, которые не выехали с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, и более года не снимали пенсию, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде.

Пенсионеры, проживающие на неподконтрольной государству территории, продолжают получать свою пенсию при условии прохождения физической (в частности, видео-) идентификации в Пенсионном фонде.

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