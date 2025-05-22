Ким Чен Ын наблюдал за всем процессом аварии и дал строгую оценку.

Open Source Centre опубликовал снимок 5000-тонного эсминца Северной Кореи, который вчера во время спуска на воду завалился на бок.

Фото появилось в аккаунте OSC в X. Напомним, церемония спуска проходила на верфи Чхонджин. Из-за того, что не было обеспечено параллельное движение тележек, кормовая часть эсминца преждевременно сошла с тележек и села на мель. При этом носовая часть корабля вообще не сошла со стапеля.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за инцидентом и дал ему строгую оценку. Он заявил, что это серьезная и тяжелая авария, которую нельзя было допустить из-за чистой халатности и безответственности. Таким образом, речь идет о "преступном деянии".

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Лидер добавил, что срочное восстановление эсминца является практическим и политическим делом, ведь влияет на имидж КНДР в мире.

Новые корабли Северной Кореи

Напомним, главный эсминец этого типа "Чхве Хён" был успешно спущен на воду 25 апреля 2025 года.

Судя по опубликованным фото, корабль имеет установки вертикального пуска на 74 ячейки для ракет по меньшей мере трех различных типов, одну артиллерийскую установку калибром примерно 100-130 мм, две шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, а также другое вооружение.

А еще ранее стало известно, что КНДР строит атомную подводную лодку. Предполагается, что субмарина будет значительно больше, чем те, которые ранее представляла Северная Корея.

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