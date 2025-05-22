В четверг, 22 мая, Конституционный суд Румынии рассмотрел заявление лидера ультраправой партии "Alliance for the Union of Romanians" Джордже Симиона о признании результатов президентских выборов недействительными.
Как сообщает управление информации и связей со средствами массовой информации Конституционного суда страны, после обсуждения он единогласно отклонил заявление об отмене выборов как необоснованное. Решение является окончательным, его должны довести до сведения Центральной избирательной комиссии:
"Аргументация Конституционного суда будет изложена в решении, которое будет опубликовано в Официальном вестнике Румынии".
Симион уже отреагировал на это решение в микроблоге X, написав следующее: "Конституционный суд продолжил государственный переворот, отклонив наше обращение. Нам остается только одно - продолжать борьбу!".
Выборы президента Румынии
Напомним, на президентских выборах одержал победу проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.
Ультраправый националист Симион проиграл с результатом 46,4%, однако отказался признавать поражение. Политик обратился в Конституционный суд с требованием обжаловать результаты из-за внешнего вмешательства.
В день выборов соучредитель Telegram Павел Дуров неожиданно заявил, что французские спецслужбы якобы просили его "заглушить консервативные голоса" на своей платформе.
Бизнесмен не предоставил никаких доказательств этих обвинений, а в Париже ответили, что такие заявления лишь отвлекают внимание он настоящих попыток повлиять на результаты выборов в стране.