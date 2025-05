Дело рассматривали сегодня.

В четверг, 22 мая, Конституционный суд Румынии рассмотрел заявление лидера ультраправой партии "Alliance for the Union of Romanians" Джордже Симиона о признании результатов президентских выборов недействительными.

Как сообщает управление информации и связей со средствами массовой информации Конституционного суда страны, после обсуждения он единогласно отклонил заявление об отмене выборов как необоснованное. Решение является окончательным, его должны довести до сведения Центральной избирательной комиссии:

"Аргументация Конституционного суда будет изложена в решении, которое будет опубликовано в Официальном вестнике Румынии".

Симион уже отреагировал на это решение в микроблоге X, написав следующее: "Конституционный суд продолжил государственный переворот, отклонив наше обращение. Нам остается только одно - продолжать борьбу!".

Выборы президента Румынии

Напомним, на президентских выборах одержал победу проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.

Ультраправый националист Симион проиграл с результатом 46,4%, однако отказался признавать поражение. Политик обратился в Конституционный суд с требованием обжаловать результаты из-за внешнего вмешательства.

В день выборов соучредитель Telegram Павел Дуров неожиданно заявил, что французские спецслужбы якобы просили его "заглушить консервативные голоса" на своей платформе.

Бизнесмен не предоставил никаких доказательств этих обвинений, а в Париже ответили, что такие заявления лишь отвлекают внимание он настоящих попыток повлиять на результаты выборов в стране.

