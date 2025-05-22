По словам Андрющенко, продолжается финальная стадия работы.

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, возможно, подключена к энергетической системе Российской Федерации, или россияне планируют это сделать в ближайшие недели.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, строительство ЛЭП от Запорожской АЭС продолжается.

"Фиксируем новую магистраль через Мариупольский район. В частности, на участке 47°08'55.7 "N 37°18'40.0 "E с февраля по май построен распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией, а на участке 47°02'27.2 "N 37°05'17.5 "E заканчивают соединение с сетью", - написал Андрющенко.

Видео дня

Глава центра обнародовал карту, на которой, по его словам, показано, как выглядит "процесс" с обновлением, в динамике, по состоянию на конец апреля. Андрющенко добавляет, что на месте выглядит, как финальная стадия работы.

Он отмечает, что с учетом планов, в том числе модернизации в частности Херсонской области, выглядит так, что Запорожская АЭС если уже не включена в систему энергетики РФ, то остаются считанные недели.

"К сожалению, должны отметить полное игнорирование этого процесса со стороны украинского правительства и медиапространства. К сожалению. Потому что именно это игнорирование предоставляет россиянам возможность безнаказанно делать то, что делают", - считает Андрющенко.

Запорожская АЭС - последние новости

7 мая в результате вражеского обстрела временно оккупированная Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередач.

В свою очередь Центр противодействия дезинформации заявил о планах российских оккупантов готовить к запуску ЗАЭС для поставки электроэнергии в Россию.

15 мая генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ЗАЭС уже более недели получает питание только с одной линии электропередач.

Вас также могут заинтересовать новости: