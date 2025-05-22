Местная фермер надеется только на более поздние сорта ягоды.

Май этого года стал самым холодным за последние 20 лет в Волынской области. Заморозки до -5°С негативно сказались на урожай ранней клубники.

Об этом Суспильному рассказала заведующая сектором агрометеорологических прогнозов Волынского гидрометеоцентра Елена Кондратчук.

"Для клубники это неблагоприятные условия, потому что она выдерживает лишь до -3°С и когда она в фазе цветения или бутонизации, она может погибнуть", - объяснила синоптик.

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В селе Романов Волынской области заморозки уничтожили 3,5 гектара клубники, а это 85% поля. По словам хозяйка Екатерины Хомяк, такое количество насаждений вымерзло впервые.

"Ягода первогодка, девять цветоносов, это должна была быть большая, хорошая ягода, потому что первый год она очень хорошо родит, а так как все цветоносы полностью черные, уже ничего не будет, уже их можно сорвать и все", - говорит женщина.

Хомяк сетует, что в этом году заработка уже не будет и все надежды на ремонтантные сорта, которые плодоносят в течение года. Первый урожай клубники ремонтантных сортов она планирует собрать в июле

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович сообщила, что на сегодня цены на клубнику в Украине находятся на очень высоком уровне.

Отмечается, что ягоду продают по 120-144 грн/кг, а в прошлом году в этот же период средняя цена составляла 98 грн/кг. Таким образом, рост на 22-30% в зависимости от региона и объемов поставок.

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