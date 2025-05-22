В конце мая официальный курс доллара будет в среднем на 1% ниже стартового курса года.

На валютном рынке сейчас наблюдается относительная стабильность, и именно такой станет последняя неделя мая, ведь текущие курсовые изменения будут происходить уже в достаточно привычном коридоре 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро.

Как отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, доллар будет "барахтаться" ниже отметки в 42 грн, а соотношение между курсами доллара и евро будет соответствовать мировым тенденциям: 1 евро будет равняться 1,10-1,15 доллара.

По его словам, среди недели вполне возможно оживление среди покупателей: налоговый период закончился, покупатели все активнее действуют на рынке, что, в свою очередь, может актуализировать роль Нацбанка, который благодаря гибкой тактике валютных интервенций может сохранить баланс между спросом и предложением.

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"Однако мы ожидаем, что объем интервенций не пересечет показатели в 600-800 млн доллвров в неделю - в военных условиях функционирования рынка эта сумма вполне адекватна. То есть, вряд ли возникнет потребность в существенном увеличении интервенций", - сказал эксперт.

Как и раньше, для рынка характерными будут следующие признаки:

минимальная разница (спред) между курсами покупки и продажи (на межбанке она будет измеряться всего несколькими копейками);

минимальные курсовые текущие изменения: режим "управляемой гибкости" не предусматривает существенного роста или падения курсов валют в течение одного дня;

важным будет фактическое отсутствие разницы между курсами межбанка и наличного рынка: уже достаточно длительное время курсы почти тождественны.

"Можно сделать вывод, что весна на валютном рынке выдалась достаточно уравновешенной: официальный курс находился в диапазоне 41,1-41,8 грн/долл. И за 3 месяца официальная стоимость доллара ни разу не приблизилась к начальному курсу года в 42,02 грн. И сейчас есть все основания полагать, что в конце месяца официальный курс доллара будет в среднем на 1% ниже стартового курса года", - считает Лесовой.

По его прогнозу, коридоры валютных изменений на следующей неделе будут в рамках 41,6-41,9 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,15 грн/евро, а курс продажи - 47,00 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 22 мая подешевел на 3 копейки и составляет 41,62 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 47,30 гривни за евро.

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