Владельцам этих устройств стоит быть готовыми к возможным трудностям с поиском деталей для ремонта.

Бренд Apple обновил свой список винтажных и устаревших устройств. Число устаревших продуктов, не увеличилось, а число винтажных – да. Винтажными девайсами Apple теперь считаются iPhone 7 Plus и iPhone 8 на 64 ГБ и 256 ГБ.

Версия iPhone 8 с объемом памяти 128 ГБ не попала в список, поскольку Apple сняла ее с продажи только в 2020 году, через полгода после выхода iPhone 11, заметил портал MacRumors.

iPhone 7 Plus вышел в 2016 году и стал первым iPhone с двойной основной камерой. Также в то время довольно смелым решением стал отказ от 3.5 мм разъема.

iPhone 8 вышел в 2017 году, вместе с iPhone X. Это был первый iPhone с беспроводной зарядкой и камерой, способной записывать видео в формате 4К.

Компания не станет удаленно блокировать эти iPhone, требуя, чтобы вы срочно обновились. Внесение в список "винтажных" устройств означает лишь то, что с момента окончания их продаж прошло больше 5 лет. Компания обязуется ремонтировать винтажные устройства только при наличии деталей.

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Спустя семь лет после снятия с продаж устройства попадают в список в список "устаревших и вышедших из эксплуатации" продуктов – и вот они уже не подлежат никакому обслуживанию.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, а в июне Apple представит следующую версию iOS. По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением за десятилетие. Обещают новый интерфейс, вдохновленный visionOS.

В то же время Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Ожидается выход стеклянного iPhone, робота и умных очков.

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