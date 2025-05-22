Комнатное растение становится красивым, если использовать это простое средство.

После покупки комнатное растение часто выглядит красиво, но, оказавшись дома, цветы вскоре вянут, оставляя лишь зеленые листья. Простое домашнее средство поможет спасти спатифиллум.

"Как и любому другому растению, спатифиллуму не помешает небольшая подпитка для цветения. Подкормите ее банановой шкуркой в качестве удобрения - это лучший кухонный мусор, который заставит лилию цвести", - цитирует эксперта по садоводству и растениям Петара Иванова издание Express.

Кухонные отходы, такие как бананы, яичная скорлупа или кофейная гуща, следует использовать только в период активного роста спатифиллум, обычно весной и летом.

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"Делайте это раз в месяц", - советует Петар, отмечая, что период роста длится с марта по август.

Он также предложил чередовать кухонные отходы, чтобы спатифиллум получал пользу от каждого питательного вещества:

Не забывайте также, что такие самодельные удобрения, обычно, гораздо более щадящие для растений, чем коммерческие, так что их можно применять свободнее.

Однако эти кухонные отходы не являются эффективным удобрением круглый год. Они становятся бесполезными зимой, потому что в это время у спатифиллум наступает период покоя. По словам Петара, в холодные месяцы мирной лилии "нужно отдохнуть".

Ранее УНИАН писал, что эксперт рассказал, как спасти спатифиллум.

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