Хотя этот легкий танк не удовлетворяет ни одной потребности армии США, он все же является хорошим сам по себе.

Армия США официально сняла с вооружения легкий танк M10 Booker, и теперь там думают, куда деть ранее купленные 80 единиц.

Один из вариантов - это возможная отправка машин в Украину для борьбы с Россией, пишет оборонный обозреватель Айзек Зайц для портала 19FortyFive. Он отметил, что одни утверждают, что M10 Booker станет ценным активом в руках Украины, а другие - что машина будет легкой целью для российских беспилотников.

"Несмотря на то, что M10 Booker не удовлетворяет ни одной из потребностей армии США, он по-прежнему является хорошей машиной сам по себе", - отметил обозреватель.

Видео дня

Зайц рассказал, что этот танк был разработан для обеспечения легких пехотных бригад мобильной, защищенной огневой мощью. Он заполняет нишу между тяжелыми основными боевыми танками (ОБТ), такими как M1 Abrams, и более легкими бронированными машинами.

ВСУ, которые часто воюют в смешанной местности и городских условиях, могли бы выиграть от машины, которая обеспечивает мобильность и огневую мощь без логистической нагрузки полноценного ОБТ.

Обозреватель рассуждает, что вместо того, чтобы консервировать или утилизировать эти легкие танки, передача их Украине позволила бы США возместить некоторую стоимость инвестиций, одновременно поддерживая нуждающегося союзника.

"Кроме того, Украине нужна вся броня, которую она может получить", - констатировал Зайц.

После трех лет боевых действий бронетанковые резервы Украины опасно упали, поэтому, как отметил обозреватель, отправка даже нескольких десятков "Букеров" будет иметь большое значение для пополнения украинских бронетанковых дивизий.

Зайц добавил, что передача М10 "Букер" станет сильным сигналом о том, что США намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кроме того, как подчеркнул Зайц, хотя M10 Booker выводятся из эксплуатации, его участие в реальных боях в Украине даст ценную информацию о его эффективности. "Отправка Booker в Украину предоставит конструкторам ценные данные, которые могут повлиять на создание более совершенных машин", - подчеркнул обозреватель и добавил, что это внесет ясность в понимание, что работает, а что нет для более легких систем.

Однако Зайц отметил, что M10 Booker - относительно новая и непроверенная платформа. Военная логистика Украины и так обслуживает и поддерживает несколько типов ОБТ, БМП и других боевых машин. Внедрение нового типа машины потребует обучения, запасных частей, инфраструктуры обслуживания и интеграции в существующие системы управления и контроля. "Это может создать больше проблем, чем решить", - допустил обореватель.

Другие новости об оружии

Ранее Зайц отмечал, что во время войны против Украины некоторые из самых больших потерь России произошли в Черном море из-за чего российский Черноморский флот утратил большую часть своего былого престижа. Он отметил, что к настоящему времени многие эксперты списали Черноморский флот Российской Федерации, как грозную боевую силу.

Вас также могут заинтересовать новости: