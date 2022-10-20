Каховская ГЭС-это один из крупных энергообъектов, а ее дамба удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу сформировать международную наблюдательную миссию на Каховскую ГЭС и обеспечить немедленное разминирование дамбы.

Об этом он заявил во время обращения в Европейский Совет.

"Россия сознательно создает почву для масштабной катастрофы на юге Украины. Мы имеем информацию, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции", - отметил президент.

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Он напомнил, что Каховская ГЭС - это один из крупных энергообъектов, а ее дамба удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды.

"Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать. Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, такой российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища.

Глава государства также уточнил, что даже работа канала, который построен для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы "пекутся" в Москве, будет полностью разрушена.

"Вот это - истинное отношение России к нашему украинскому Крыму. А в целом разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой", - сказал он.

Зеленский добавил, что Россия уже подготовила все, чтобы осуществить этот теракт.

В частности, на Каховской станции оккупанты оставили работать только российских граждан, которые полностью контролируют станцию.

"Надо немедленно действовать, чтобы Россия не имела возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС. Нужно вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы", - считает президент.

По его мнению, Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом – совершить теракт и обвинить в этом Украину.

Он подчеркнул, что оккупанты не остановятся ни перед чем.

"Когда мы сможем гарантировать, что российский террор на Каховской гидроэлектростанции и на Запорожской атомной станции прекратится, мы сможем вернуться к стабильному энергообеспечению украинцев, а следовательно, к экспорту электричества нашим европейским соседям", - добавил Зеленский.

Каховская ГЭС: последние новости

Российский генерал, которого назначили командовать войной РФ против Украины, - Сергей Суровикин, 18 октября сказал, что Киев якобы хочет атаковать плотину Каховской ГЭС.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российская сторона может атаковать Каховскую ГЭС обвинить в этом Киев и использовать спровоцированную наводнение для прикрытия отступления своих сил из Херсонской области.

Справка УНИАН. Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

Оккупанты похвастались, что после масштабного вторжения в Украину разблокировали Северо-Крымский канал. Забор воды для этого канала производится в Каховском водохранилище.

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