Западные СМИ продолжают раскрывать детали скандальной телефонной беседы Трампа с лидерами Европы.

Отказ Дональда Трампа вводить новые санкции против России шокировал европейских лидеров. Об этом пишет немецкое издание BILD со ссылкой на свои источники.

После беседы с Владимиром Путиным Трамп провел телефонный разговор с лидерами ЕС, в ходе которого фактически обозначил резкое изменение своей политики в отношении войны в Украине, говорится в публикации.

Источники BILD в правительстве Германии говорят, что Трамп больше не требует от Путина согласия на 30-дневное перемирие и не намерен вводить против России новые санкции, которые он ранее обещал европейским союзникам.

Видео дня

По словам источников, участники разговора с Трампом (а это были канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Италии Джорджия Мелони и президент Украины Владимир Зеленский) были потрясены заявлением Трампа о том, что "Россия и Украина теперь будут искать решение между собой".

Один из собеседников BILD говорит, что после этих слов "все затаили дыхание" и никто даже не решился уточнить, означает ли это окончательный отказ США от поддержки Украины.

По словам источников, в Берлине опасаются полного отказа Вашингтона от своей текущей роли в конфликте и снятия американских санкций с России.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, западные СМИ продолжают раскрывать детали телефонного разговора между Трампом и европейскими лидерами после его беседы с Путиным. По данным The Wall street Journal, в том разговоре президент США заявил европейцам, что российский диктатор не готов закончить войну, потому что считает себя без пяти минут победителем.

Хотя европейцам и так было понятно, что думает Путин, такая оценка впервые была озвучена непосредственно Трампом. Еще совсем недавно он утверждал, что Путин якобы искренне хочет мира.

Вас также могут заинтересовать новости: