Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, а евро - 46,63 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 22 мая, подешевел на 5 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 47,33 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,63 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,15 грн/евро, а курс продажи - 47,00 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 22 мая, составляет 110 730 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 592 820 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 22 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с показателем среды.

Согласно данным, опубликованным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня ослабила позиции. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 46,91 грн за один евро, то есть гривня потеряла 26 копеек.

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