Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 47,39 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 22 мая, подешевел на 3 копейки и составляет 41,62 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 47,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,02 гривни, а евро - по курсу 46,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подешевел на 17 копеек и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 22 мая, остался на прежнем уровне - 47,39 гривни.

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НБУ установил 22 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению с показателем среды.

Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 46,91 грн за один евро, то есть гривня потеряла 26 копеек.

Курс доллара в банках Украины сегодня подешевел на 5 копеек и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 8 копеек и составляет 47,33 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 46,63 гривни за евро.

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