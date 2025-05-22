24-25 мая грозовые дожди охватят запад, север, центральные области Украины, а также Одесскую область.

23-го мая в Украине ожидается сухая, солнечная и теплая погода, однако часть регионов накроют грозовые дожди, местами с градом. Таким прогнозом поделилась в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

Так, на большей части страны температура в пятницу днем составит комфортные +20...+25 градусов.

"Однако в западных областях атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди, снизит температуру воздуха до +12...+18 градусов. При грозах возможен град и шквалистое усиление ветра", - предупреждает синоптик.

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Она также добавляет, что эти дожди вечером в пятницу дойдут до Житомирщины и Киевщины.

24-25 мая грозовые дожди охватят запад, север, центральные области Украины (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), а также Одесскую область, на остальной территории будет без осадков.

Погода в Киеве

В столице 23-го мая ожидается теплая погода с температурой воздуха до +24 градусов, однако с порывистым ветром, прогнозирует Диденко.

"В течение дня будет сухо и солнечно, только вечером в пятницу набегут облака и в столице пройдет дождь с грозой", - отмечает она.

На День Киева, 25-го мая, в столице вероятны грозовые дожди и более свежий воздух.

Погода в Киеве - чего ожидать

По данным Укргидрометцентра, теплая погода в столице продлится буквально несколько дней, а потом придет новое ощутимое похолодание. В частности, уже в субботу, 24 мая, температура в столице упадет до +17° и будет дождь. К счастью, такая погода продлится недолго, синоптики прогнозируют, что похолодание будет кратковременным.

Как прогнозировал синоптик Игорь Кибальчич, 23 мая в Украине ожидается похолодание на крайнем западе, которое 24 числа охватит уже все западные и северные области. В то же время на юго-востоке и Крыму воздух будет прогреваться до летних +24...+29°.

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