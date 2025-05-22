Однако Группа пока не согласовала итоговое заявление.

Министры финансов стран "Большой семерки" (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония) договорились продолжать поддерживать Украину в ее защите от вторжения России. Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль в кулуарах встречи G7 в Канаде, пишет Bloomberg.

"Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка будет продолжаться без изменений, и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и существенную поддержку со стороны стран G7", - сказал Клингбайль.

В то же время Bloomberg отмечает, что по состоянию на конец среды группа не согласовала итоговое заявление, формализующее обязательства, о которых говорил Клингбайль.

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"Мы интенсивно работаем над ним - есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить. Но я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что у нас все получится", - сказал Клингбайль о заявлении.

Отмечается, что в преддверии саммита Группы Семи в середине июня переговоры сопровождаются неопределенностью, особенно в отношении того, будут ли США продолжать поддерживать Киев.

Помощь Запада в войне Украины с Россией

Евросоюз 20 мая утвердил уже 17-й пакет санкций против РФ. Под новые ограничения, в частности попали почти 200 кораблей "теневого флота".

Кроме этого, блок готовит новые ограничения. Они могут быть направлены против финансового сектора РФ в рамках последней попытки союзников Украины оказать давление на российского диктатора Владимира Путина.

В то же время ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента США пока не планирует выделять новые пакеты военной помощи в дополнение к тому оружию, которое поставляется Украине в рамках ранее принятых программ.

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