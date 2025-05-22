Российская сторона подала списки, кого хочет обменять на украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о шагах по реализации договоренности об освобождении из российского плена тысячи украинцев. Об этом глава государства сообщил после проведения совещания по подготовке обмена.

"Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", - отметил Зеленский.

По словам президента, были заслушаны доклады по контактам с россиянами.

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В частности, министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и выполнение договоренности. Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса президента. "Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны", - сообщил Зеленский.

"Это одна из ключевых задач Украины - вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает", - подытожил глава государства.

Обмен пленных с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 мая в Стамбуле во время встречи представителей Украины и РФ было договорено осуществить обмен по формуле "тысяча на тысячу".

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что ожидает масштабного обмена уже на этой неделе.

СБУ формирует перечень российских военных, которые содержатся в украинском плену и которые могут быть переданы РФ. Также проводится подготовка к приему украинских военных, которые сейчас находятся в российском плену. Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.

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