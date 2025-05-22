Туристы жалуются, что за последний год в Турции резко выросли цены.

В течение многих лет Турция оставалась одним из самых популярных среди европейцев направлений для летнего отдыха. Причем нередко страну называли бюджетной альтернативой более дорогим курортам Греции.

Однако за последний год цены в стране резко выросли, жалуются туристы, одновременно отмечая, что отдых без толп стал тише и комфортнее, пишет Daily Express.

В частности, туристка с ником suzannatravelsolo в своем Tik Tok в начале мая 2025 года поделилась видео опустевшего турецкого курорта Мармарис, где еще год наза было невероятно шумно и людно.

"Это я на пляже, и здесь никого нет... Сейчас 11 часов утра, и здесь только один парнишка", – отметила она.

Затем туристка отправилась на экскурсию по городу, и там ситуация была аналогичная.

"Это знаменитая барная улица – район ночных клубов Мармариса. Я не могу представить, что там было так вчера вечером, но все же...", – прокомментировала Сюзанна.

Видео привлекло внимание большого количества пользователей, и многие из них согласились, что, по их мнению, стоимость посещения Турции резко взлетела.

"Люди просто не могут себе этого позволить сейчас, когда все становится таким дорогим", – отметила одна из пользовательниц.

"Я была там в это время в прошлом году, и там было так много народу. Завышенные цены удерживают всех от поездки", – добавила еще одна туристка.

"Потому что это слишком дорого, люди едут в Испанию. Раньше я ездила в Мармарис каждый год, но я не буду платить эти безумные цены", – отметила еще одна пользовательница.

"Цены в Мармарисе просто сошли с ума. Я знаю, что везде кризис стоимости жизни, но я видел цены на меню и напитки на форумах. Мармарис был одним из мест, куда я ездил каждый год, но теперь это не так", – добавил еще один комментатор.

"Это мой первый год, когда я не еду в Турцию. Это просто больше не бюджетно. Вместо этого я отправляюсь в Грецию", – констатировал другой пользователь.

Впрочем, немало людей в комментариях отметили, что возможно в тот день в Мармарисе было так мало людей из-за пасмурной и дождливой погоды, плюс ролик был записан до начала массового туристического сезона. А потому они предположили, что к июню ситуация наладится и местные пляжи снова будут забиты туристами.

Тем не менее, аналитики Statista все же констатировали, что в последнее время цены в Турции резко выросли, и этому есть несколько причин.

"Индексы цен внутренних производителей постоянно растут, что напрямую привело к росту цен на все потребительские товары и услуги. Соответственно, индекс потребительских цен (ИПЦ) во всех товарных группах резко вырос с 2022 года. В том же году категория продуктов питания и безалкогольных напитков имела один из самых высоких уровней инфляции в ИПЦ. Это особенно повлияло на турецких потребителей, поскольку на эти продукты пришлась самая высокая доля расходов домохозяйств в 2023 году", – говорилось в отчете.

При этом аналитики отметили, что несмотря на то, что инфляция в Турции в последнее время начала замедляться, цены на продукты питания в стране продолжают неуклонно расти, увеличившись на 48,6% в ноябре 2024 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

В то же время сообщается, что власти Турции принимают меры для стимулирования туризма, включая решение проблемы роста цен, расширение туристических предложений и инвестиции в инфраструктуру.

Как ранее сообщал УНИАН, свежее исследование Еврокомиссии по туризму установило, что европейцы стали реже бронировать летний отпуск, в том числе из-за сложной экономической ситуации по всему миру.

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