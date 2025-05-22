Сейчас Трамп колеблется относительно того, как действовать с РФ, считает генерал.

В США группы влияния давят на сенаторов и конгрессменов, чтобы те вели более жесткий разговор с Россией. Такое мнение высказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "24 Канала".

"Сегодня это прямое давление на самого Трампа, на Рубио... Оно дальше пройдет, Россия дальше и дальше нарушает все принципы, даже о которых договаривались с Трампом, Келлогом и Виткофом. Россия открывает свое лицо и дает дорогу Конгрессу и Сенату", - сказал Маломуж.

Он добавил, что на фоне этого Конгресс и Сенат начинают давить на Трампа. В частности, они могут самостоятельно принять решение о введении санкций против Москвы.

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"Этот механизм может быть. Если нет - будет стоять вопрос об импичменте Трампа. И здесь не только демократы, но и значительное количество республиканцев будет. Но это уже критическая черта, пока ее нет. Поэтому Трамп сейчас колеблется, что ему делать. Или вступать в конфликт, давить на своих представителей в Сенате. А тогда на каком-то этапе надеяться, что он все же договорится с Путиным. Не договорится", - добавил Маломуж.

Давление на РФ: что известно

Ранее демократ Ричард Блюментал и республиканец Линдси Грэм заявили, что готовы подать законопроект о санкциях против РФ, если Россия не покажет, что она действительно готова идти на прекращение огня. Отмечается, что этот законопроект уже имеет 80 голосов.

Между тем The Wall street Journal пишет, что Трамп после разговора с Путиным заявил европейским лидерам о том, что кремлевский диктатор не планирует заканчивать войну. По его словам, причина в том, что Путин убежден в победе Москвы.

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