Если противники взорвут дамбу Каховской ГЭС, то будет катастрофа огромных масштабов, отметил секретарь СНБО.

В аппарате Совета безопасности и обороны Украины рассматривали угрозу подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции.

Если РФ это сделает, то в ближайшие годы не будет водоснабжения захваченного Крыма с материковой части Украины, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "24 каналу".

По его словам, есть информация о том, что противник способен уничтожить агрегаты Каховской ГЭС, которые производят электроэнергию для Украины.

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"…Вопрос водоснабжения Крыма для них важен, и они ставят его на повестку дня, как обязательную вещь. В частности, в тех переговорах, которые они хотели проводить, такой пункт есть. Если прибегнут к таким вещам (подрыву Каховской ГЭС - Ред.), то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может", - отметил чиновник.

Данилов добавил, что, если россияне вообще сойдут с ума и взорвут дамбу, то возникнет катастрофа огромных масштабов с большим количеством жертв.

"…Другое дело, что они могут уничтожить существующие там агрегаты, которые производят электроэнергию для нашей страны. Это они способны сделать, и у нас есть информация об этих вещах", - сказал секретарь СНБО.

Угроза подрыва оккупантами Каховской ГЭС - очень важные новости

РФ пошла на агрессию против Украины еще в 2014 году - захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. После оккупации полуострова Киев прекратил подавать туда воду из Днепра - был закрыт Северо-Крымский канал.

РФ в текущем году в результате полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, оккупировала, в частности, ряд населенных пунктов в Херсонской области и уже решила их "присвоить".

Незаконную аннексию Россией украинские территорий не признал почти весь мир.

Армия Украины в конце августа начали контраступательные действи на разных направлениях и по состоянию на 9 октября уже освободила более 1 170 квадратных километров.

Российский генерал, которого назначили командовать войной РФ против Украины, - Сергей Суровикин, 18 октября сказал, что Киев якобы хочет атаковать плотину Каховской ГЭС.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российская сторона может атаковать Каховскую ГЭС, обвинить в этом Киев и использовать спровоцированное наводнение для прикрытия отступления своих сил с Херсонской области.

Справка УНИАН. Каховская ГЭС находится в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области.

Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электрика и вода.

Оккупанты похвастались, что после масштабного вторжения в Украину разблокировали Северо-Крымский канал. Забор воды для этого канала производится в Каховском водохранилище.

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